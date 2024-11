Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: inizia la sfida

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)17.13 Le squadre entrano in campo.17.10 Si comincia, come previsto, con qualche minuto di ritardo.17.02 Pochi minuti all’ingresso in campo delle due squadre.16.59 Ricordiamo che la vincente di questo quarto di finale se la vedrà con l’Australia, che a sorpresa ha eliminato gli Stati Uniti di Fritz, Paul e Shelton.16.56 Ci attendiamo una partita molto equilibrata, con scambi lunghi e logoranti, nonostante la superficie. Entrambi i giocatori, per caratteristiche, lasciano presagire una lotta.16.51 Chiaramente per l’è quasi decisivo il primo singolare. Vincere quello vorrebbe dire avere a disposizione Sinner per chiudere la pratica; se però lo perde, allora tutto si complicherebbe matematicamente, con l’imprevedibile doppio che sin qui è costato l’eliminazione a due favorite come Spagna ed USA.