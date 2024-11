Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: inizia il quarto di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)17.26la partita conin battuta.17.21la fase di riscaldamento.17.21vince il sorteggio.17.20 Entrambi i giocatori con maglia blu: non proprio il massimo.17.17 Ed ora l’inno argentino.17.16 Sugli spalti la predominanza di tifosini è nettissima.17.15 Inno di Mameli!17.13 Le squadre entrano in campo.17.10 Si comincia, come previsto, con qualche minuto di ritardo.17.02 Pochi minuti all’ingresso in campo delle due squadre.16.59 Ricordiamo che la vincente di questodise la vedrà con l’Australia, che a sorpresa ha eliminato gli Stati Uniti di Fritz, Paul e Shelton.