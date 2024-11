Gaeta.it - Le meraviglie delle Bahamas: spiagge, parchi e tradizioni culturali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Leoffrono un’esperienza unica che va ben oltre le semplici vacanze balneari. Questo arcipelago, composto da oltre 700 isole, è famoso per le sue splendide, incredibili opportunità di esplorazione subacquea evivaci. La varietà di attrazioni disponibili, dallenaturali alle celebrazioni storiche, rende leuna destinazione affascinante per ogni tipo di viaggiatore.Pink Sand Beach: un angolo da sognoSituata nell’idilliaca Harbour Island, Pink Sand Beach è unapiù riconoscibili. Questa spiaggia, caratterizzata da una superficie di sabbia rosa, è considerata un paradiso per chi ama la tranquillità e la bellezza naturale. Il colore unico della sabbia è dovuto alla presenza di microscopici organismi marini, noti come foraminiferi, che possiedono gusci di tonalità rosa e rossa.