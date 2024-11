Ilgiorno.it - Le fiabe fanno bene ai bebè. Maratona di letture in corsia

Leggi su Ilgiorno.it

La fiaba della buonanotte fafin dalla pancia della mamma. Lo sannoi professionisti della Asst Brianza che anche quest’anno organizza “Nati per leggere“, la rassegna di appuntamenti per famiglie e bambini che coinvolge reparti, consultori, biblioteche. Unache unisce corsie e territorio. "La scienza dimostra che questa esperienza è essenziale per lo sviluppo con effetti significativi per tutto l’arco della vita", è la tesi alla base di tutto. I piccoli che coltivano la buona abitudine parlano meglio, affinano gli strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane e sono più attrezzati per cavarsela di chi invece non vi fa ricorso. Alcuni appuntamenti hanno fatto da apripista, a Desio c’è uno spazio libri nei reparti di Neonatologia e Ostetricia dedicato ai primi giorni di vita per mamme e papà, a Carate Brianza ci sono statead “Alta voce“ con Abio, Associazione bambini in ospedale, e le neo-madri.