Lapresse.it - Italia-Argentina, Milei regala a Meloni sua statuetta con la motosega

Leggi su Lapresse.it

Una piccolache lo raffigura in giacca e cravatta mentre imbraccia una. È l’insolito regalo che il presidente ultra-liberista argentino Javierha fatto alla premier Giorgiain occasione del bilaterale andato in scena ieri alla Casa Rosada di Buenos Aires. L’immagine diin piedi uno fianco all’altra, con la premier che sorride e tiene in mano il piccolo oggetto, campeggia sui social e lo stesso presidente argentino la rilancia in una delle sue storie su Instragram.Laè stata utilizzata dadurante i comizi prima di essere per simboleggiare la necessità di tagliare la spesa pubblica, come indicato nel suo programma elettorale. Sempre su Instagrampubblica anche un’altra foto assieme alla presidente del Consiglio accompagnata dalla scritta “lunga vita alla libertà”.