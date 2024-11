Quotidiano.net - Ita, il fatturato sale a 3 miliardi : "Su Lufthansa aspettiamo la Ue"

Leggi su Quotidiano.net

Conti in miglioramento per Ita Airways e un cauto ottimismo sulla possibilità di ottenere al più presto il via libera dall’Ue sull’operazione. "Spero che la transizione sia chiusa con questa commissione (quindi entro poche settimane, ndr)", ha sottolineato ieri Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, a margine dell’evento della Iata ‘Wings of Change Europe’ ospitato dalla compagnia aerea italiana. Sull’accordo, Turicchi ha voluto far presente che "tutti a Ita, compresi i dipendenti, credono in questa operazione, è un elemento importante che voglio evidenziare". Nel frattempo i conti di Ita sono in miglioramento: "Quest’anno facciamo 3di– ha spiegato il presidente – , speriamo anche di superarli e se il Giubileo ci dà una mano vorremmo arrivare a 4".