Il Pentagono riceve centinaia di segnalazioni di UAP | nessuna prova di attività aliena

Rivelazioni scontate da parte del direttore dell’AARO che non sorprendono chi si interessa di ufologiaIlha recentemente rivelato di aver ricevutodi nuovedi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati, noti ufficialmente come UAP (fenomeni anomali non identificati). Secondo il direttore dell’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), Jon Kosloski, alcune di questesono considerate “particolarmente interessanti”, ma non è stata trovata alcunadiextraterrestre.C’è un crescente interesse verso questi fenomeni. Secondo il rapporto annuale pubblicato di recente, il, in collaborazione con l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI) e altre agenzie governative, ha ricevuto un totale di 1.652fino ad oggi.