Bollicinevip.com - Il Natale incantato di Leolandia: magia e divertimento per tutta la famiglia

IldiperlaUn’atmosfera natalizia unica nel parco più amato dai bambiniPH Press stampa, il parco a tema adorato da grandi e piccoli, si trasforma in un magico regno natalizio, pronto ad accogliere visitatori di tutte le età. Tra giostre scintillanti, spettacoli emozionanti e personaggi dei cartoni animati, quest’anno si può anche pattinare sul ghiaccio in una suggestiva cornice medievale sotto lo sguardo vigile del drago Argo.Un imponente albero dialto 30 metri e addobbi colorati accolgono i visitatori in un’atmosfera da sogno. Le luci scintillanti, la neve artificiale e gli angoli decorati con cura regalano momenti da condividere con gli affetti più cari. Ildiproseguirà tutti i weekend e durante le vacanze scolastiche, fino al 6 gennaio.