Ilfattoquotidiano.it - Il governo Usa chiede a Google di vendere il browser Chrome. Titolo in forte calo a Wall Street

È arrivata la richiesta ufficiale delstatunitense ad Alphabet () per la vendita del suo. In un atto depositato in tribunale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sollecitato una revisione delle attività diche includa il divieto di accordi che rendanoil motore di ricerca predefinito sugli smartphone e per impedirgli di sfruttare il suo sistema operativo mobile Android. I titoli di Alphabet perdono il 4%.La vendita del, secondo alcune stime, potrebbe fruttare al gruppo fino a 20 miliardi di dollari. Tuttavia la società perderebbe il principale strumento per generare ricavi pubblicitari on line, di cui Alphabet, insieme a Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), detiene una larghissima fetta di mercato.La società ha duramente criticato la decisione del Dipartimento di Giustizia.