Il futuro che verrà, tra tecnologia e nuovi paradigmi: la competizione economica tra innovazione e sicurezza

Confapi Lombardia organizza il convegno dal titolo “Ilche. Tra, latra”.L’evento si terrà venerdì 22 novembre alle 16 al Made Competence Center Industria 4.0 in via G. Durando, 10 a Milano.Sarà un’occasione per comprendere le dinamiche di un mondo complesso in cui le imprese si trovano a operare tra competizioni geopolitiche,e scenari internazionali che fanno presagire grandi cambiamenti della produzione, dei rapporti di forza tra le potenze, dei principali sistemi economici. Attraverso un convegno in cui dialogheranno esponenti delle istituzioni, dell’impresa e dell’accademia, si parlerà dei grandi temi della transizione energetica e digitale, delle sfide delle competizioni geopolitiche, del dialogo tra mondo produttivo e istituzioni per affrontare le problematiche e cogliere le opportunità di unche si sta, passo dopo passo, delineando.