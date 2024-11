Ho perso 10 kg La ‘nuova’ Alena Seredova si presenta sui social il pubblico impazzisce

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nei giorni scorsi Gigi Buffon aveva parlato della sua storia con Ilaria D’Amico e delle ragioni che avevano portato al naufragio della sua storia con. “Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice cheabbia un’altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco”, aveva detto Buffon.>> “È nata la nostra principessa”. Dopo Giulia c’è Greta per il volto di Canale 5: la mamma famosa si fa subito vedere con la figlia appena nataOggiè una donna bellissima, splendente, che sorride alla vita e in formissima. L’ex modella ha infattidiversi chili, sembra una decina, dopo una dieta. “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male.