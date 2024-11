Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia nella bufera. L’avvocato Bassi rincara:: "Inciuci e poca chiarezza"

Non si placa la polemica in seno adopo il risultato non brillante del partito, nel Reggiano, alle recenti Regionali. Esito che ha scatenato lo scontro tra Fabio Filippi, candidato non eletto ma più votato, e il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini. Dissidio che i vertici regionali proveranno a spegnere. Non sarà facile però anche in virtù delle dichiarazioni, di ieri, del capogruppo in consiglio comunale a Reggio, e forzista della prima ora, Claudio, contro la gestione di Nicolini: "Gli assai deludenti risultati delle Regionali devono condurre ad una attenta valutazione dei gravi errori commessi e a una seria discussione. È mancata – afferma – da parte del coordinamento una assoluta trasparenza nei confronti dei candidati alle regionali; il coordinamento deve stare equidistante dai singoli candidati".