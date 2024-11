Ilfattoquotidiano.it - Finanza climatica, mille miliardi o spiccioli: la prima bozza dell’atto centrale della Cop29 di Baku è un invito al compromesso (al ribasso)

“Questa è la Cop finanziaria, siamo venuti per parlare di denaro e aspettiamo i numeri”. La giornata è iniziata in un clima di tensione alla Cop 29 dell’Azerbaigian, dopo la pubblicazionesullada partepresidenza, guidata da Mukhtar Babayev, ministro dell’Ambiente e delle Risorse Naturali del Paese ospitante. L’uomo che, probabilmente, ha scelto strategicamente di pubblicare un documento che fosse lo specchio delle discussioni che in questi giorni (per non dire in questi anni) sono andate avanti: la visionesecondo i Paesi poveri, emergenti e in via di sviluppo contro quella dei Paesi ricchi. Nelladi Babayev non c’è una via di mezzo, anche se ilnon può che essere l’unica strada per uscire dall’impasse, come è stato anche per le Cop precedenti.