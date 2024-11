Oasport.it - F1, GP Las Vegas 2024. Verstappen può chiudere i conti; la Ferrari deve rimontare, pena affidarsi nuovamente a “l’anno prossimo”

Osservati due weekend di pausa, la Formula 1 è pronta a effettuare lo “sforzo finale”. Tre Gran Premi nell’arco di quindici giorni, destinati a porre fine alla convulsa stagione. Il trittico conclusivo sarà diviso fra duenenti, poiché comincerà negli Stati Uniti e terminerà tra Qatar ed Emirati Arabi. Si parte da Las, dove il Mondiale piloti potrebbe decidersi matematicamente.Dopo la sontuosa prestazione di Interlagos, Maxha riportato a 62 i punti di vantaggio su Lando Norris. In Nevada ce ne sono in palio 26, dopodiché ne resteranno 60 da assegnare in Medio Oriente. In altre parole, se l’olandese dovesse tagliare il traguardo davanti al britannico,bbe definitivamente i. Può comunque accettare un piazzamento, conscio di come – a meno di cataclismi – possa imporsi agilmente a Lusail.