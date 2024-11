Curling Europei maschili 2024 | la Svizzera batte gli azzurri 7-4 Italia eliminata al termine del round robin

Leggi su Sportface.it

e Svezia, seconda e terza della classe prima dell’ultimo turno del, salutano l’Europeo maschile di. È il sorprendente responso delle quattro partite del pomeriggio a Lohja, in Finlandia. Niente da fare per gliche perdono 7-4 contro lain una partita caratterizzata da molte imprecisioni. La nazionalena – composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Zisa (C.C. Dolomiti) – aveva il destino nelle proprie mani: con una vittoria sarebbe stata sicura delle final four, ma il ko porta il verdetto alla classifica avulsa. L’chiude quindi al sesto posto, alle spalle della Svezia, l’altra grande delusa. Le semifinali vedranno la sfida tra Scozia (1°) e(4°), mentre Norvegia (2°) e Germania (3°) daranno vita all’altro match.