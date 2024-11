Oasport.it - Coppa Davis, USA nei guai: Kokkinakis batte Shelton con un tie-break finale a 16!

Parte male la fasedidegli Stati Uniti. La selezione di Bob Bryan è sotto dopo il primo match contro l’Australia, una delle sfide nobili della competizione: Bensi arrende sul cemento di Malaga a Thanasidopo una battaglia di due ore e venti chiusa sul 6-1 4-6 7-6, con un tielunghissimo e pieno di tensione. Ora la nazionale a stelle e strisce deve affidarsi a Taylor Fritz per rimanere viva, che fra poco affronterà Alex de Minaur. Con quest’ultimo che, memore degli scontri diretti a favore, potrebbe regalare l’ennesima semiagli Aussie.Il primo set è sorprendentemente tutto a favore dell’australiano. Il numero 21 al mondo è lontano dal suo essere baldanzoso che si vede in campo, sentendo forse la ‘prima’ con la maglia statunitense. E dall’altra parte, giocatore mai espresso fino in fondo ma di gran talento, domina: è 6-1 in 22 minuti.