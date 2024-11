Gaeta.it - Class Action contro Stellantis: Risarcimenti per i clienti Citroen C3 e DS3 con airbag difettosi

Facebook WhatsAppTwitter Altroconsumo ha avviato unanei confronti diN.V. e Groupe Psa Italia, mirando a ottenereper gli automobilisti danneggiati che hanno acquistato veicoliC3 e DS3 dal 2009 al 2019. Questa iniziativa è stata intrapresa a causa della mancanza di azioni concrete da parte delle due aziende per affrontare i problemi legati agli, sfruttando le informazioni raccolte dafrustrati.La situazione degliNel focus dellasi trovanoprodotti da Takata, la cui sostituzione è stata oggetto di procrastinazione. Altroconsumo stima che il danno patrimoniale per ogni automobilista ammonti a 17,24 euro per ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli. Questa cifra è stata calcolata in base al costo medio giornaliero per il noleggio di una auto di piccole dimensioni, portando a un totale di 517,20 euro per ogni mese di attesa.