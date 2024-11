Lanazione.it - Chimera Nuoto: gli Esordienti in vasca nella prima prova invernale

Arezzo, 21 novembre 2024 – Glidellahanno rotto il ghiaccio. Una squadra con trentasei giovani nuotatori nati tra il 2012 e il 2016 è scesa ina Bibbienavalida per conseguire i tempi per la qualificazione ai campionati regionali in programma nel 2025, vivendo un’occasione di confronto tra coetanei di nove società delle province di Arezzo e Firenze. Laha regalato particolari motivi di soddisfazione allache, guidata dai tecnici Marco Licastro e Mattia Esposito, è riuscita a ben figurare con otto primi posti, nove secondi posti, undici terzi posti e altre positive prestazioni cronometriche che hanno certificato il buon livello della preparazione. I primi a scendere insono stati gliB tra cui è emerso soprattutto Niccolò Ermini del 2015 che è arrivato davanti a tutti in entrambe le gare disputate nei 100 dorso e nei 100 stile libero, poi la soddisfazione della vittoria è stata vissuta da Dorothy Napoli del 2015 (nei 100 stile libero e seconda nei 100 dorso) e da Andrea Lumachi del 2014 (primo nei 100 stile libero).