Chiara Frontini e Fabio Cavini prosciolti da accuse di minacce a corpo politico

Facebook WhatsAppTwitter La recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sindaca di Viterbo,, e il marito,, si è conclusa con un verdetto favorevole per entrambi.con formula piena, i due non affronteranno alcun processo, ponendo termine a una situazione che aveva suscitato notevole attenzione.La denuncia e leinizialiNel periodo precedente all’esito odierno, tutto era iniziato a seguito di un’esposizione presentata da Marco Bruzziches, ex consigliere comunale di maggioranza. Le affermazioni di Bruzziches avevano sollevato dubbi e controversie, suggerendo cheavesse rilasciato commenti durante una cena sulla possibilità di utilizzare comportamenti minacciosi contro i suoi avversari politici. Queste segnalazioni avevano dato origine a una serie di indagini condotte dalla Procura, con il Pubblico Ministero Massimiliano Siddi che aveva chiesto il rinvio a giudizio per il reato di minaccia ain concorso.