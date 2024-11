Dilei.it - Chi l’ha Visto?, di cosa si è parlato ieri sera. Il mistero della lettera di Riccardo Branchini: “Un segnale di apertura”

Leggi su Dilei.it

Una nuova puntata di Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, è andata in onda mercoledì 20 novembre 2024. Diversi i casi di cronaca affrontati in studio dalla conduttrice e giornalista, come la scomparsa di. In studio, presenti il papà di, Tommaso, e l’avvocato che segue la famiglia nel caso, Elena Fabbri: in collegamento da casa anche la mamma e la nonna Osvalda.Il caso di: laè scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre: c’è un vuoto di più di due ore nel caso di questo ragazzo di 19 anni di Acqualagna, nelle Marche. Diverse le ipotesi, tanti i dubbi e le incertezze, ma le autorità non stanno lasciando nulla al caso e stanno valutando tutte le teorie, tra cui un allontanamento volontario, o suicidio volontario o istigato.