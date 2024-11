Ilrestodelcarlino.it - Beko, ora è crisi nera. L’azienda chiude nel 2025. A rischio 320 lavoratori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladi Comunanzarà. Per sempre. Entro la fine del. Lo ha deciso la multinazionale, che ieri ha comunicato il suo intento nel corso del tavolo ministeriale che si è svolto a Roma, al Ministero delle imprese e del Made in Italy, in presenza dei sindacati. Saranno 1.935, in totale, gli esuberi tra le sedi di Siena e Comunanza. Nello stabilimento piceno salteranno 320 posti di lavoro. Una notizia agghiacciante, che rischia di peggiorare la situazione in un territorio che sta ancora pagando le conseguenze del terremoto e che sta attraversando una fase di preoccupante spopolamento. Isono desolati, poiché dalla riunione di ieri ci si aspettava l’apertura di una trattativa. E non la fine di tutto. Stamattina ci sarà un picchetto di protesta, davanti alla fabbrica comunanzese, mentre nel pomeriggio alle 18 si svolgerà un consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Domenico Sacconi.