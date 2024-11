Beko Europe annuncia quasi 2mila licenziamenti in Italia

Leggi su Ildenaro.it

, ex Whirlpool, acquisita dalla multinazionale turca Arçelik ad aprile, hato un piano industriale che comporta un drastico ridimensionamento delle attività in. Il progetto prevede la chiusura degli stabilimenti di Siena, specializzato in congelatori, e di Comunanza (Ascoli Piceno), produttore di lavatrici, entrambi destinati a cessare le operazioni entro il 2025. Anche il sito di Cassinetta (Varese), il centro di ricerca e sviluppo di Fabriano e altre funzioni aziendali subiranno tagli significativi, per un totale di 1.935 esuberi su 4.440 dipendenti. L’azienda intende concentrarsi sulla produzione di elettrodomestici per la cottura.La notizia ha suscitato un’ondata di proteste, con i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Uglm che hanno denunciato il piano come “socialmente brutale” e proclamato lo stato di mobilitazione in tutti gli stabilimenti.