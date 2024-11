.com - Basket Serie B Interregionale / Matelica passeggia a a Senigallia sulla Goldengas 118-67

Ospiti troppo forti, locali con troppe assenze ma pure senza alcuna intensità in difesa: risultato imbarazzante nelle proporzioni, 21 Novembre 2024 – Turno infrasettimanale senza storia adovesi conferma capolista battendo lacon un clamoroso 118-67.Il punteggio dice tutto tanto che è superfluo fare una cronaca: laa livello offensivo regge nel primo quarto (26-36) ma a livello difensivo la prestazione è semplicemente sconcertante: le attenuanti non mancano, le rotazioni sono ridotte ai minimi termini per le assenze di Pietro e Giovanni Sablich e di Druda con 3 classe 2009 (di certo senza colpe) in campo nel finale, esi conferma – pur senza Musci e Eliantonio (non proprio due qualsiasi) – squadra fortissima, profonda, con un Panzini chirurgico che segna 7 triple su 7 tentativi in appena 15 minuti nei primi due quarti.