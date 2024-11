Oasport.it - Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni batte nettamente le belghe del Namur Capitale in EuroCup

Terzo successo stagionale per laSaninWomen! Le lombarde battono ledelper 81-49 nella quinta giornata del girone K, confermando il successo per l’andata in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale senza concedere possibilità alle avversarie. 16 punti di Tinara Moore e 15 di Laura Spreafico per le padrone di casa, con 13 punti di Anna Makurat e 10 di Anastasia Conte – Zoe Wadoux top scorer per le fiamminghe con 13 punti, con 10 punti di Tuba Poyraz.Laura Spreafico protagonista dell’avvio di match col 3+1 (6-2), con Defosset che mette la freccia per il(8-9). Spreafico in autentico stato di grazia non ci sta e tiene laavanti (15-11), con Valeria Trucco che allunga il parziale da due (17-11).