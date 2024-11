Liberoquotidiano.it - Altro che ragazzini pacifici: crolla un'altra balla della sinistra

Sono passati nove mesi da quel venerdì 23 febbraio, ma alla fine la retoricamanifestazione pacifica organizzata da inermi studenti adolescenti aggrediti dalla polizia è stata smontata dall'indagine condottaprocura di Pisa. I magistrati hanno firmato avvisi di garanzia per tredici di quei filo-palestinesi. Sono accusati (anche) di violenze e insulti ai danni degli agenti incaricati di impedire che il corteo non autorizzato entrasse nella zona dove c'è il cimitero israelitico. Nessuno di loro è minorenne: il più giovane ha 18 anni e 9 mesi, il più anziano supera i 29 anni, l'età media è superiore ai 22. Una storia molto diversa da come era stata raccontata da tanti a, insomma. Ad esempio dal leader di Avs Angelo Bonelli, il quale aveva visto «la furiapolizia» scaricarsi su «studenti minorenni con le mani alzate», e dal piddino Marco Furfaro, che parlava di «studenti e studentesse, minorenni, caricati a freddo e manganellati».