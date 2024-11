Formiche.net - Voto, diritto o dovere? Soluzioni inconsuete per affrontare l’astensionismo

Mentre scrivo si sta completando la tornata elettorale delle regionali in Emilia Romagna ed in Umbria. Ancora una volta, purtroppo, il dato dell’affluenza è pessimo: 47,4% vs 67,2% delle precedenti elezioni. Il calo è drastico in Emilia Romagna: 46,4 vs 67,7; ma anche l’Umbria non scherza: 52,3% vs 64,7%. Cali vertiginosi! Ma queste Regioni non sono un’eccezione, ormai il fatto che meno di un italiano su due voti sembra sia diventato la regola. A conferma di questa tesi altri due dati italiani. Ultime elezioni regionali in Liguria: 46% di affluenza; Ultime elezioni Europee: 49,7%.Uscendo dalla contesa regionale e guardando ai dati delle elezioni europee, che per un Paese indebitato come il nostro, a mio parere, sono le più importanti, i dati sono sconfortanti. Nel 1979, avevano votato l’85,7% degli aventidi, contro una media Ue pari al 62%.