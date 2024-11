Quotidiano.net - Trump punta su Linda McMahon, lady Wrestling sarà segretaria all’Istruzione

Roma, 20 novembre 2024 – Continuano a sorprendere le nomine del presidente eletto Donald, miliardaria cofondatrice della WorldEntertainment (Wwe) creata con il marito Vince,ministra dell’Istruzione nazionale. "Riporteremo l'istruzione negli Stati Uniti eguiderà questo sforzo", ha promesso il tycoon.aveva già lavorato per la prima Amministrazionealla guida della Small Business Administration ed è attualmente co-presidente del 'Transition team'. La 76enne ha giocato un importante ruolo importante nel gettare le basi della seconda presidenza: da agosto è infatti presidente all'America First Policy Institute, gruppo conservatore addetto alla formazione di futuri leader e in prima linea nel mettere a punto l'agenda per ogni agenzia federale.