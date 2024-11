Lapresse.it - Torino, rapine e aggressioni anche con taser: sgominata baby gang

La Polizia di Stato di, coordinata dalla Procura presso il Tribunale die della Procura per i Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, ha eseguito undici misure cautelari emesse a carico di altrettanti indagati, gravemente indiziati dei delitti di rapina, lesioni aggravate ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’attività d’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di, è relativa alla violenta aggressione, iniziata da una discussione per futili motivi, commessa il 12 aprile all’interno di un parco torinese, ad opera di un nutrito gruppo di giovani ai danni di un ragazzo che, per i colpi ricevuti pesanti lesioni al naso e una grave e all’occhio sinistro, tanto da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.Alla brutale aggressione era poi seguita la rapina, commessa dal medesimo gruppo, in danno di altro giovane che, poco dopo, all’interno dello stesso parco, veniva malmenato e derubatodelle scarpe.