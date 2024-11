Movieplayer.it - Tom Cruise: perché gli è stato ripetutamente detto di smettere di sorridere durante le acrobazie?

Leggi su Movieplayer.it

La star action, famoso per i suoi stunt sui set, avrebbe ricevuto un invito a nonle performance acrobatiche. Tomnon è soltanto un esperto degli stunt ma è anche un grande appassionato dellepericolose che spesso gli attori delegano agli stuntmanle riprese. Nel corso del The Graham Norton Show,ha svelato un aneddoto particolarmente divertente sull'argomento. Pare che l'attore si diverta così tantole performance acrobatiche da indurre le persone che lavorano sul set ad invitarlo a smetterla dimentre si esibisce negli stunt. L'attore ne ha parlato in maniera divertita nel corso dell'ultima ospitata nel programma. Non ridere "Mi èun paio di voltele riprese di .