Tennis Le azzurre vincitrici della Billie Jean King | Un sogno

Roma, 20 nov. (askanews) – Jasmine Paolini, Sara Errani che ha giocato più sfide tra nazioni nella storiamanifestazione per l’Italia, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e il capitano Tathiana Garbin raccontano a caldo le emozioni del trionfo azzurro inCup. “Ognuna di loro ha portato qualcosa di grande a questa nazionale. Sono orgogliosa di quello che tutte danno quando indossano questa maglia. Non so cosa desiderare di più” ha detto a Super, a caldo, il capitano Garbin che indossa, come tutta la squadra, la giacca che spetta alle campionesse. Una giacca color azzurro, azzurro Italia. “E’ unche si realizza. Ho un gruppo di campionesse straordinarie, sono orgogliosa di loro come persone e come giocatrici. E’ stato un viaggio incredibile, so cosa ognuna di loro ha dovuto superare per essere qui.