Svalvolati on the road | via libera al sequel con John Travolta Tim Allen e Martin Lawrence

Disney ha dato dato il viaal tanto discussodion the, Timdovrebbero tornare nei loro vecchi ruoli. Secondo The InSneider, la commedia sui motociclisti del 2007on the, che ha incassato 250 milioni di dollari in tutto il mondo, ha appena ottenuto il viaper un. La Disney sta anche riportando il cast originale, che comprende Time William H. Macy. Non si sa ancora se Walt Becker tornerà a dirigere. Non stupitevi se questo film passerà direttamente allo streaming di Disney+. Tim: per un co-star di Nuovo Santa Clause Cercasi lavorare conè stata "l'esperienza peggiore" Unrimandato nel tempo Si tratta di una .