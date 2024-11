Ilrestodelcarlino.it - Stalking alla ex collega di lavoro. Il giudice assolve un 32enne

Accusato dinei confronti della giovane exdi, è stato assolto un. I fatti risalivano all’arco di tempo che va da gennaio fino a metà maggio di quest’anno, in un Comune dell’entroterra maceratese. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe reiterato condotte persecutorie nei confronti della giovane, per un periodo sua. Il 2 gennaio scorso, dopo un periodo di tranquillità, la ragazza aveva ricevuto sul telefono una chiamata da numero anonimo. Dall’altra parte sarebbe stato il. La giovane donna, spaventata, aveva passato il telefono al suo compagno, che gli aveva detto di smettere di cercare la sua fidanzata. Soltanto più tardi, a marzo, ill’avrebbe chiamata di nuovo, chiedendole un incontro. Sui suoi profili social, l’uomo avrebbe postato una foto in cui si ritraeva con la frase tatuata sul collo "adesso e per sempre", in arabo, con il nome della ragazza.