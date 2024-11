Anteprima24.it - Spacciava anche in carcere, arrestato latitante nel Salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiGli è stata fatale la relazione sentimentale che intratteneva nel Casertano e che ha permesso alle forze dell’ordine di scoprire dove vivesse. E così sono scattate le manette per un giovane di 24 anni residente a Nocera Inferiore (Salerno), condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti,domenica scorsa dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno. Il ragazzo, già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania, risultava aver fissato il proprio domicilio in provincia di Potenza, nel comune di Balvano. Dalle ricerche, però, era irrintracciabile.E’ stata così avviata una articolata attività investigativa che ha permesso di scoprire che il fuggitivo aveva avviato da pochi mesi una relazione sentimentale con una giovane residente nel comune di Teverola (Caserta), e che si trovava proprio a casa sua.