Lanazione.it - Soldi della Regione per mura e torri: "Ma qui stiamo perdendo occasioni"

Leggi su Lanazione.it

SANTA MARIA A MONTE "Il Comune stacontributi perché non ha progetti". Lo sostiene Alberto Fausto Vanni di Azione, Partito Repubblicano e Santa Maria a Monte civica relatiovamente al bando pubblicato dallaToscana relativo ai finanziamenti per il restauro di(anche private) per la valorizzazione degli edifici storici. "Ci sono contributi regionali per la ristrutturazioni dellee delle– sostiene Vanni – Per quanto riguarda leprivate, quella campanaria, la torre dell’asilo, la torre del Bartoli e relativo tratto dimedievali e torre di Castruccio Castracani, e quelle pubbliche, occorre da parte dell’amministrazione comunale un atteggiamento costruttivo e che apra un dialogo con i proprietari prendendo esempio da Vicopisano. È pubblicato sul Burt del 22 maggio 2024, il decreto dirigenziale 10601 di approvazione del bando di ammissione a contributo relativo alla legge regionale 8/2021 ’Interventi di sostegno per le cittàte e le fortificazioniToscana’ rivolto ai ComuniToscana, per interventi a sostegnovalorizzazione dellestoriche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.