Ilrestodelcarlino.it - Si alza il sipario sulle recensioni degli studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Teatro in classe’ scalda i motori: sta per ripartire l’iniziativa de il Resto del Carlino realizzata in collaborazione con il teatro Diego Fabbri, il Centro Diego Fabbri e Conad, ideata per coinvolgere i ragazzi delle scuole in una forma di teatro partecipato che vede gliassistere agli spettacoli in cartellone al Piccolo di Forlì e al Diego Fabbri, per poi commentarli inindividuali o condivise con il resto della classe. Le, poi, troveranno postopagine del Carlino. Ruggero Sintoni, co-direttore di Accademia Perduta/Romagna Teatri insieme a Claudio Casadio, sottolinea come il progetto si stia consolidando e stia interessando sempre di più glie le studentesse del territorio: "Si tratta di un progetto molto importante perché coinvolge direttamente i ragazzi in una visione collettiva dello spettacolo a teatro, per poi approfondire, discutere e recensire insieme agli insegnanti, agli attori e ai registi, le tematiche affrontate negli spettacoli".