Gaeta.it - Scoperta di piantagioni illegali di canapa indiana a Lamezia Terme: tre coltivazioni sotto sorveglianza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I Finanzieri del Gruppo dihanno recentemente smascherato tre impianti di coltivazione di, rivelando attività illecite nel cuore della regione. Le operazioni sono scattate dopo un’attenta osservazione aerea, seguita da perlustrazioni a piedi che hanno portato alladi 197 piante di cannabis indica in diverse zone. Questi arresti dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.Dettagli dellescoperteLesono state individuate in tre aree distinte: una di queste è situata lungo un affluente del torrente Canne, non lontano dalla frazione di Nicastro, mentre le altre due si trovano in zone montane, abilmente occultate dalla vegetazione. Stando a quanto riportato, le piante erano curate attraverso impianti di irrigazione avanzati, alimentati da temporizzatori elettronici che garantivano un’adeguata irrigazione, un aspetto che incrementa l’efficacia della coltivazione illegale.