Sciopero medici, adesioni fino all'85%. Sindacati: "Incontro urgente con Giorgia Meloni". Le loro richieste

dei. Chiestoalla premier: “Veduta miope sul sistema sanitario”.Picchi dell’85% didi, dirigenti sanitari e infermieri, nel giorno dellonazionale della sanità. Tantissimi professionisti hanno incrociato le braccia per chiedere una riforma del sistema e uncon il ministro della Sanità Orazio Schillaci e la premierdei. Chiestoalla premier: “Veduta miope sul sistema sanitario” (Ansa Foto) – notizie.comNel mercoledì nero per la sanità, un numero massivo di professionisti sono scesi in piazza a Roma, in piazza Santissimi Apostoli, in un sit-in di protesta. L’adesione altissima è “un segnale importante, che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali di tutta Italia”.