Sciopero del personale sanitario | adesioni fino all’85%

Protesta massiccia di medici, infermieri e professionisti sanitari contro le condizioni di lavoro negli ospedali italiani.La giornata diindetta da medici, dirigenti sanitari, infermieri e professionisti sanitari ex legge 43/2006 ha visto un’adesione massiccia, con punte. È quanto dichiarano in una nota congiunta Pierino Di Silverio, Segretario di Anaao Assomed, Guido Quici, Presidente di Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, Presidente di Nursing Up.«Le percentuali di adesione, che includono anche gli esoneri previsti per legge, rappresentano un segnale importante che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali italiani. La condivisione delle ragioni della protesta da parte dei colleghi è evidente», sottolineano i rappresentanti sindacali.