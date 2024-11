Spazionapoli.it - Roma, scoppia un nuovo caos prima del Napoli: Ranieri già in difficoltà

In casacontinua a regnare ilanche dopo l’arrivo di Claudiosulla panchina giallorossa:ungiallodella partita contro il.Grande attesa tra i tifosi delper il ritorno in campo per la prossima partita di Serie A contro la, valida per la tredicesima giornata. Allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 di domenica), è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con la speranza che ciò possa essere un fattore ulteriore su cui poter contare. La sfida contro i giallorossi non è mai banale e, considerando anche il tenore degli avversari – seppur ora in-, può dare molte indicazioni in merito alle aspirazioni degli azzurri.Tuttavia, il ritorno di Claudionella Capitale non placa le tensioni all’interno dell’ambiente giallorosso: in casa, Mats Hummels sta diventando un vero e proprio mistero.