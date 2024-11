Thesocialpost.it - Roma, grosso pino crolla a piazza dei Navigatori: i passanti si salvano fuggendo

Tragedia per fortuna soltanto sfiorata aa causa della caduta di un maestosonella mattinata di mercoledì. È successo poco dopo le 7 in mezzo al parco didei, nel quartiere di Tormarancio, poco distante all’Eur. Alcuni rami dell’albero sono caduti su una pensilina di una fermata dell’autobus poco distante.Leggi anche: Toscana, vento a 115 km e onde alte 7 metri, a Livorno stop ai traghettiL’orario in cui si è verificato l’incidente ha contribuito ad evitare che si registrassero vittime o feriti. Inin quel momento non c’era nessuno, mentre le persone che attendevano i mezzi pubblici sono riuscite ad allontanarsi senza problemi. Ancora incerta la causa del crollo del, forse caduto per il vento, anche se non era forte in quel momento.Emergenza anche a FiumicinoAnche a Fiumicino diversi alberi sono caduti a causa del forte vento.