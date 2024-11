Gaeta.it - Riconoscimenti Blue Marina Awards: premiati i migliori porti turistici d’Italia

Si è conclusa con grande successo la terza edizione dei, una premiazione che celebra l'eccellenza delle strutture portuali turistiche in Italia. Svoltasi a Roma presso la sede di Unioncamere, l'evento ha visto la partecipazione di 18 realtà nautiche premiate con il prestigioso Marchio di Riconoscimento. Tra queste, il porto di Sperlonga si è distinto come l'unica struttura nel Lazio a ricevere tale onorificenza.La cerimonia di premiazioneLa cerimonia è stata condotta da Roberta Ammendola, giornalista RAI, e ha visto la partecipazione di vari esperti e rappresentanti istituzionali. Tra gli intervenuti spiccano Andrea Prete, presidente di Unioncamere, e Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana. La premiazione ha messo in luce l'importanza delle strutture portuali nella promozione del turismo nautico e della sostenibilità ambientale.