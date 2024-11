Nerdpool.it - “Qui non è Hollywood”: il successo italiano targato Disney+ conquista la critica e il pubblico

Leggi su Nerdpool.it

La serie originale italiana Qui non èha fatto il suo debutto oggi, 20 novembre, suin tutta l’area EMEA, segnando un record importante: è il miglior lancio di una serie di general entertainment suin Italia, con il maggior numero di visualizzazioni nei primi sette giorni. Per ilstatunitense, la serie sarà disponibile a partire dall’11 dicembre su Hulu.Un racconto universale, radicato nel territorioDiretta da Pippo Mezzapesa e composta da quattro episodi, Qui non èè stata accolta con entusiasmo sia dallache dal. In merito al, il regista ha dichiarato:“L’accoglienza in Italia è stata travolgente e molto gratificante. Abbiamo raccontato una storia molto radicata nella nostra provincia, ma siamo stati sempre convinti della sua profonda universalità.