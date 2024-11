Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 | Bolivia e Paraguay pareggiano 2-2

Leggi su Sportface.it

Trafinisce in parità per 2-2 nel match valido per leai. A sbloccare la partita sono i padroni di casa, con Vaca a segno al 15?. I gol rimanenti vengono tutti collezionati nella seconda metà di gara, con ilche pareggia al 71? con Almiron. Il nuovo vantaggiono arriva su rigore, con Terceros che non sbaglia dalla lunetta all’80’. Negli ultimi minuti gli ospiti rimangono in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Amarilla all’83’. Infine, la parità definitiva arriva al 90+1?, grazie alla rete di Enciso.2-2 SportFace.