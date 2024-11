.com - Pensioni 2025, ultime: chi é nato nel 1963 che alternative ha per andarci? I dettagli

Leggi su .com

In questi giorni cerchiamo di fare un bilancio delle possibilità che un lavoratorenelpotrebbe avere per accedere alla pensione nel, sono in molti infatti i lavoratori che cercano di comprendere in base al proprio anno di nascita quando riusciranno a lasciare il mondo del lavoro, cercando, ovviamente, di optare per le opzioni che danno la minore penalità possibile. Partiamo dal ricordare, ma i nostri lettori su questo sono preparatissimi, che per accedere alla quiescenza sono necessari generalmente due fattori età e contributi, diverse misurestiche richiedono infatti di raggiungere la somma tra età e contributi, vediamo nelo che opzioni hanno i lavoratori che essendo nati nelnelcompiranno 62 anni d’età., cheha una persona nata nel? Iniziamo con escludere quelle opzioni che per unnelnon sono raggiungibili, l’Ape sociale non é un’opzione raggiungibile per il, in quanto il Governo ha confermato la misura del 2024, dunque occoreranno almeno 63 anni e 5 mesi d’età e 62 non sono dunque sufficienti, unnelnon può optare nemmeno per la pensione di vecchiaia ordinaria, perché occorrone 67 anni.