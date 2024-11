Nerdpool.it - Panini Comics – Le migliori proposte natalizie DC, Marvel & Panini Comics

Leggi su Nerdpool.it

Anche quest’anno,arricchisce la magia delle feste con tre imperdibiliin arrivo dalle sue linee editoriali. Per deliziare i fan del Cavaliere Oscuro, la casa editrice modenese presenta Batman; Babbo Natale: Cavaliere redentore, un albo perfetto da regalare o regalarsi durante le festività. Per chi invece desidera scoprire per la prima volta l’Universoin un modo “inusuale”, è in arrivo Super cattivi: Le origini dell’Universo, un volume extra-size ricco di approfondimenti. Infine, Il Signore degli Anelli: Tarocchi e guida al mazzo, un magnifico mazzo di tarocchi che conduce i lettori alla scoperta della Terra di Mezzo e oltre.Babbo Natale sta arrivando a. Gotham City! In Batman; Babbo Natale: Cavaliere Redentore, il Cavaliere Oscuro è protagonista di uno dei crossover più sorprendenti di sempre.