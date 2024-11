.com - Oriental World, il fascino della Cina arriva a Cinecittà World

Gli amantitradizione ecultura cinese possono esultare: a Romal’, l’evento speciale che dal 23 novembre al 6 gennaio trasformain un’esplosione di colori e luci. Il Parco divertimenti dedicato al cinema e alla TV ospita un festival di luminarie cinesi che invita i visitatori a immergersi in un viaggio straordinario alla scopertacultura e delle leggendei., ila RomaIl cuore pulsante di questa esperienza è un percorso luminoso di oltre 1 chilometro, costellato da più di 220 installazioni artistiche create a mano da maestri artigiani. Con strutture alte fino a 8 metri, l’itinerario si snoda attraverso due mondi suggestivi: Il Palazzo del Dragone, un regno subacqueo popolato da figure mitologiche come il Re dei Mari e i suoi fedeli alleati, eWonderland, dove la mitologia cinese si anima con creature fantastiche come la Fenice e un Dragone Cinese lungo oltre 30 metri.