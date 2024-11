Dilei.it - Negramaro, Free Love è il nuovo album: canzoni e collaborazioni

Un viaggio nella riscoperta del passato in un progetto che racconta l’amore libero, lontano dalle omologazioni.è ildei: un lavoro in studio che ha impegnato ancora una volta la band capitanata da Giuliano Sangiorgi formatasi nel 2000 e che, oggi, torna alla musicalità del passato con una serie diincredibili.“” è ildeiMusica, Berlino e amore sotto ogni punto di vista. Sono questi gli ingredienti principali di, ildei, il nono in studio, in uscita il 22 novembre 2024.Un progetto che ha visto impegnata la band in uno studio di registrazione che ha fatto scuola: gli Hansa Studios di Berlino, luogo che ha sentito suonare giganti come David Bowie e U2.Il luogo perfetto per un viaggio volto a portare avanti un lavoro che si è concretizzato in: 12 tracce che, a partire dal titolo, raccontano un amore libero e lontano dalle omologazioni, senza pregiudizi.