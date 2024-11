Terzotemponapoli.com - Napoli, Modugno: “Fortissimo vento di Scirocco a Castelvolturno”

IlDomenica alle 18.00 affronterà la Roma al Maradona. Gli uomini di Conte da ieri hanno ripreso gli allenamenti. Oggi c’è stato il rientro degli scozzesi Gilmour e McTominay.sulNel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Castel Volturno Francescoha riferito le ultime dal centro sportivo del: “dia Castel Volturno, non si mai visto così forte. Oggi è stato un fattore condizionante, doppia seduta mattina e pomeriggio, tre campi occupati, non se abbia sferzato di più ilConte o il. Conte di sicuro non gli ha risparmiato nulla.“I dubbi di ConteContinua: “C’era McTominay in campo, discrete le sensazioni, si è trattato di un fastidio, ancora un po’ di noia alla pianta del piede che però non preoccupa.