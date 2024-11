Quotidiano.net - Montenapoleone la via del lusso più cara al mondo

Viaa Milano diventa per la prima volta la via commerciale delpiù costosa al, con canoni 'prime' di 20.000 euro al metro quadro all'anno. A issare la via della moda milanese sul gradino più alto del podio, da cui viene scalzata la Upper 5th Avenue a New York, è il 34esimo report 'Main Streets Across the World', realizzato dal gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, che monitora 138 location retail urbane nel, prevalentemente del, sulla base del valore dei canoni prime. Peril primato è doppio: è infatti la prima volta che una città europea svetta nella graduatoria globale.