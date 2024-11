Ilfattoquotidiano.it - L’ombra di 1XBet sul calcio: match truccati, minorenni e scommesse illegali. L’inchiesta sullo sponsor di Barcellona e Psg

Live streaming di partite con squadre fittizie,aggiustati, utilizzo di ragazzini di 14 anni di età: la società di gioco d’azzardo online, nota tanto per le sueizzazioni nel mondo delquanto per le ripetute controversie legate al coinvolgimento in attività, è tornata nuovamente sotto i riflettori a seguito di una recente inchiesta condotta dalla rivista sportiva norvegese Josimar e dalla società di giornalismo investigativo Bellingcat. Il report non lascia dubbi:opera in territori nei quali è sprovvista di licenza e propone uno schema collaudato di gestione di migliaia di eventi amatoriali che producono i contenuti sopra citati, facendosi beffe delle normative che regolano il mondo delleonline.è attualmente partner ufficiale per ledel, club con il quale ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029, e con il Paris Saint Germain per tutta la stagione 2024-25.